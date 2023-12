132ª Delegacia de Polícia (132ª DP). - Divulgação/PM

132ª Delegacia de Polícia (132ª DP). Divulgação/PM

Publicado 27/12/2023 15:27

Arraial do Cabo -

A Polícia Civil prendeu, nesta terça-feira (26), um homem acusado de descumprimento de medidas protetivas. Ele foi capturado em Arraial do Cabo.



A ação ocorreu após monitoramento do Setor de Inteligência da 132ª Delegacia de Polícia (132ª DP). Contra o criminoso, foi cumprido mandado de prisão expedido pela Justiça.



Segundo as investigações, o homem teria descumprido medidas protetivas que o impediam de se aproximar da vítima. Ele foi localizado e preso em flagrante.



O homem foi encaminhado ao sistema prisional, onde ficará à disposição da Justiça.