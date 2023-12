Praia Grande - Divulgação

26/12/2023

Arraial do Cabo

Na Capital Nacional do Mergulho, a expectativa é de que o Réveillon será de cidade cheia. A taxa de ocupação hoteleira em Arraial do Cabo já chegou a 100% e a previsão é que o número se mantenha durante o verão, segundo a secretaria de Turismo cabista.



Além disso, entre esta sexta-feira (29) e o domingo (31), cerca de 500 mil pessoas devem passar pelo Pórtico de entrada, atraídos pelas praias e os shows de Toni Garrido (29), Xande de Pilares (30) e Yasmim Santos (31), que acontecem na Praia Grande.



Também são esperadas mais de 50 mil pessoas por dia nos distritos.



“A programação de fim de ano tem artistas com estilos musicais diferentes e foi pensada pra agradar todos os públicos”, disse Marcelo Magno, prefeito de Arraial do Cabo. “A expectativa para a virada é a melhor possível, está programada uma queima de fogos na Praia Grande, e nos Distritos em Monte Alto e Figueira”.

