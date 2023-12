Marina dos Pescadores - Rede social

Publicado 28/12/2023 15:42

Arraial do Cabo -

Um homem foi baleado nesta quinta-feira (28), na Marina dos Pescadores, em Arraial do Cabo. A vítima foi socorrida e encaminhada ao Hospital Geral do município (HGAC).



Segundo informações, ele foi atingido pelo disparo feito dentro de um barco no terceiro píer da marina. O homem seria o dono do barco. O autor do crime se jogou na água e fugiu mergulhando pelo píer dois. Ele foi capturado logo depois por agentes de segurança que atuam no local.



Conforme a prefeitura, após receber os primeiros socorros, a vítima foi encaminhada para fazer exame de tomografia. No momento o paciente está lúcido e orientado.



A ocorrência foi registrada na 132ª Delegacia de Polícia (132ª DP).