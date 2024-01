Arraial do Cabo - Divulgação

Publicado 02/01/2024 15:17

Arraial do Cabo -

O Ano Novo acabou de começar e a gestão cabista já divulgou o calendário de eventos 2024. Calendário este que, segundo a Prefeitura, buscar priorizar atrações tradicionais, religiosas, esportivas, culturais e gastronômicas do município.



O primeiro evento que será realizado é o ‘Café com Peixe’, uma iniciativa da Associação de Pescadores da Prainha, que acontece na sexta-feira (6). Realizado na orla da Prainha, visitantes poderão degustar deliciosos pratos feitos à base de peixes frescos, preparados com o toque especial das Mulheres Marisqueiras.

Além deste evento, vários outros estão programados ao longo de 2024. Confira nas imagens abaixo:

