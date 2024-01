Nesta etapa, cerca de 2.300 moradores serão beneficiados, em 650 casas. - Divulgação/ Ascom

Publicado 04/01/2024 15:03

Arraial do Cabo - A Prefeitura de Arraial do Cabo e a Prolagos assinaram, nesta quinta-feira (4), a Certidão Ambiental de Inexigibilidade de licenciamento para a instalação de hidrômetros nas residências do bairro Novo Arraial.

O documento foi entregue pelo prefeito Marcelo Magno ao presidente da Prolagos, Pedro Freitas. Nesta etapa, cerca de 2.300 moradores serão beneficiados, em 650 casas.

O serviço de instalação terá início já no mês de janeiro. De acordo com a concessionária, a previsão é que já tenha água na torneira dos moradores no início do mês de fevereiro.

A instalação de hidrômetros no Novo Arraial é uma demanda antiga da população. Com a chegada da água potável, os moradores terão acesso a um serviço essencial e de qualidade.

Além de beneficiar os moradores, essa política pública vai auxiliar no fomento do turismo no Novo Arraial. O bairro tem grande potencial turístico, mas a falta de água potável era um entrave para o desenvolvimento da região.