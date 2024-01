40 cápsulas de cocaína - Divulgação/PM

40 cápsulas de cocaínaDivulgação/PM

Publicado 04/01/2024 14:46

Arraial do Cabo - Agentes do 25º Batalhão de Polícia Militar (25º BPM) apreenderam 40 cápsulas de cocaína e trocaram tiros com traficantes na noite desta quarta-feira (3), no Morro da Coca-Cola, em Arraial do Cabo.

Segundo informações da Polícia Militar, uma guarnição realizava patrulhamento pelo local conhecido como Final Feliz, quando avistou seis homens, sendo três desconhecidos e três já conhecidos da guarnição, que são apontados como traficantes da localidade. Ao avistarem a viatura, os elementos começaram a atirar contra os policiais, que revidaram.

Durante a troca de tiros, os criminosos conseguiram fugir do local. Os militares encontraram uma sacola com 40 cápsulas de cocaína no local.

O material apreendido foi encaminhado para a 132ª Delegacia de Polícia (132ª DP), onde foi registrado o caso. Ninguém foi preso.