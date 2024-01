Projeto em Arraial oferece cortes de cabelo grátis para todas as idades - Imagem ilustrativa/ reprodução/ internet

Projeto em Arraial oferece cortes de cabelo grátis para todas as idadesImagem ilustrativa/ reprodução/ internet

Publicado 04/01/2024 19:55

ARRAIAL DO CABO - Arraial do Cabo deu início nesta semana ao projeto social ‘Juventude na régua’, que tem como objetivo proporcionar cortes de cabelo gratuitos para moradores de todas as idades.

As atividades são realizadas semanalmente, com atendimentos às terças-feiras das 10h às 15h, na Praça Fabinho Sorriso e no Centro Comunitário Paz e Amor, e às quartas-feiras, no mesmo horário, na Associação de Moradores do Morro da Boa Vista.

Conforme a organização, o projeto não só disponibiliza cortes variados de cabelo, mas também inscrições para o curso de barbeiro, como parte de uma estratégia de capacitação e inclusão social.

Interessados podem se inscrever para o curso gratuito nas localidades participantes do projeto.