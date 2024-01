Feira do Xaréu - Rede social

Publicado 26/01/2024 17:21

Arraial do Cabo - Neste sábado (27), a partir das 17h, na Praça da Bíblia, a Feira Turística e Cultural do Xaréu, em Arraial do Cabo, estará celebrando a Bossa Nova, trazendo muita música boa, vários artesanatos e comidas locais.



A Feira fará referência ao fato de a música “O Barquinho”, de Roberto Menescal, ícone da Bossa Nova, ter sido inspirada por um evento em Arraial do Cabo em 1961. Essa composição nasceu, conforme se é contado, diante de uma situação de risco no mar que se transformou em um símbolo da geração, sendo interpretada por artistas como Nara Leão e Elis Regina.

