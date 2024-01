Transporte - Divulgação

Publicado 25/01/2024 14:45

Arraial do Cabo - Arraial do Cabo anunciou nesta quarta-feira (24) que, entre os dias 5 de fevereiro e 11 de março, será realizado o cadastramento para o transporte universitário. O serviço é destinado aos estudantes residentes do município. O processo de inscrição acontecerá exclusivamente de forma presencial, sendo disponibilizado em diversos pontos do município.

Os Centros de Referência de Assistência Social (Cras) de Figueira, localizado na Rua São Januário, nº 52, e de Monte Alto, situado na Rua Geraldo Alves Cândido, nº 14 B, serão alguns dos locais de cadastro. Além destes, a Secretaria de Desenvolvimento Social, na Rua Bernardino Vianna, nº 108, Macedônia, também receberá os interessados.

Para efetuar o cadastro, os estudantes devem apresentar a documentação original e cópia do RG, CPF, comprovante de residência, grade curricular da faculdade e uma foto 3×4. O procedimento é obrigatório tanto para novos cadastros quanto para a renovação dos já existentes.

A Prefeitura disponibilizou o número de Whatsapp (22) 99717-6429 para fornecer mais informações sobre o processo de cadastramento. Este canal se destina a esclarecer dúvidas e facilitar a comunicação com os estudantes interessados no transporte universitário oferecido pelo município.