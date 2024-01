Encontro de influencers - Juliano Andrade

Publicado 24/01/2024 17:53

Arraial do Cabo - Nesta terça-feira (23), Arraial do Cabo promoveu o 3° encontro de influenciadores digitais. O encontro, que teve a participação de 35 Digitais Influencers, ocorreu no Centro Educacional e Cultural Manoel Camargo. O objetivo foi reunir os principais influenciadores do município e da Região dos Lagos que divulgam diretamente a importância da sensibilidade no turismo, fomentando os conceitos de educação ambiental, além de incluí-los em ações de marketing e divulgação do destino de Arraial.



Parte integrante do projeto ‘Arraial do Cabo Influenciar’, o comitê digital visa colaborar na elaboração conjunta de pautas e conteúdos, mantendo como foco constante a comunicação inovadora nas esferas municipal e privada, fortalecendo a preservação dos atrativos naturais, culturais e históricos do município.



Arraial do Cabo é mundialmente conhecida, e o turismo é sua principal vocação. As ações de marketing desempenham um papel crucial na minimização dos impactos negativos e na maximização dos aspectos positivos, reconhecidos pela comunidade turística.



Considerando o significativo avanço das ferramentas digitais, onde a venda de pacotes turísticos tornou-se um canal crucial do mercado, surge o fenômeno conhecido como “marketing de influência”.



Além disso, os influenciadores desempenham um papel fundamental na disseminação de informações, aproximando-se do público com autenticidade e representando verdadeiramente o consumidor. Isso influencia significativamente as decisões importantes.

Encontro de influencers Juliano Andrade

