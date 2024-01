Clínica Municipal de Castração Animal - Divulgação

Clínica Municipal de Castração Animal Divulgação

Publicado 24/01/2024 17:39

Arraial do Cabo - Em Arraial do Cabo, a Clínica Municipal de Castração Animal, localizada na Rua da Amizade, em Monte Alto, já realizou mais de 150 procedimentos. Equipada com uma sala de cirurgia, recepção, consultório pré-operatório e espaço para recuperação pós-castração.

A clínica foi implantada para cumprir o primeiro passo da política de causa animal do município, que é o controle de natalidade de cães e gatos. Para fazer a castração, o tutor precisa realizar um cadastro na clínica, levando RG, CPF, comprovante de residência, e o cadastro único. Toda população Cabista pode ser atendida.

Para facilitar o acesso à informação, a Prefeitura disponibilizou um número de WhatsApp para esclarecer dúvidas sobre o serviço: (22) 99894.9400.