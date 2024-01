Prefeitura Municipal de Arraial do Cabo - Rede social

Publicado 22/01/2024 17:44

Arraial do Cabo - O município de Arraial do Cabo anunciou a abertura de um novo Processo Seletivo na área da Educação. O período de inscrições acontece entre esta quarta (24) e domingo (29). Candidatos interessados deverão realizar gratuitamente a inscrição de forma on-line.

As vagas disponibilizadas neste Processo Seletivo incluem: Auxiliar de Classe, Auxiliar de Serviços Gerais, Assistente Social, Fisioterapeuta, Inspetor de Alunos, Motorista categoria D ou superior, Recepcionista, Técnico de Informática e Vigia.

É importante ressaltar que os servidores previamente contratados nos últimos processos seletivos não necessitam realizar nova inscrição, exceto aqueles que desejarem mudar de função, visto que seus contratos estão sendo renovados automaticamente.

Para auxiliar no processo e esclarecer dúvidas, a Secretaria de Educação, Cultura, Ciência, Tecnologia, Esporte e Lazer providenciará suporte presencial entre quinta (25) e sexta-feira (26), das 9h às 16h, no Centro Educação e Cultural Manoel Camargo.

A Secretaria informa ainda que todas as informações detalhadas sobre o Edital do Processo Seletivo Simplificado estão publicadas no Diário Oficial Eletrônico do Município.