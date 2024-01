Foragido da justiça sendo preso - Divulgação/PM

Publicado 22/01/2024 16:53

Arraial do Cabo - A Polícia Civil prendeu, neste sábado (20), um homem foragido da Justiça condenado por tráfico de drogas e roubo. O elemento, identificado como L.C.M.D.S., conhecido como “LC”, foi localizado na orla da Praia dos Anjos, em Arraial do Cabo, por agentes da 129ª Delegacia de Polícia de Iguaba Grande (129ª DP), com apoio de agentes das delegacias de São Pedro da Aldeia e Arraial.



Contra o criminoso havia um mandado de prisão expedido pela Vara de Execuções Penais. Ele foi condenado a mais de 11 anos de prisão por tráfico de drogas e roubo.



O elemento evadiu-se do sistema prisional no último Natal para assumir a função de líder do tráfico no Morro da Coca-Cola, no município cabista. Após um trabalho de inteligência e vigilância, a Polícia Civil conseguiu capturá-lo.



O criminoso foi encaminhado à 125ª DP de São Pedro da Aldeia, onde está custodiado, aguardando transferência para o sistema prisional.