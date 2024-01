Prevenção contra dengue - Divulgação

Publicado 18/01/2024 13:49

Arraial do Cabo - Arraial do Cabo, desde o início do Verão, tem realizado diversas ações preventivas contra a dengue e outras arboviroses. De acordo com a coordenadora municipal de Vigilância em Saúde, Camilla Nunes, com a chegada da estação mais quente do ano, o consequente aumento das chuvas faz com que a proliferação de mosquitos seja mais rápida, por isso, o cuidado e o combate ao mosquito Aedes aegypti, principal agente e transmissor de doenças como Dengue, Zica e Chicungunya deve ser redobrado.

Além disso, vale pontuar que, segundo levantamento divulgado pela Organização Mundial da Saúde (OMS) no último mês de dezembro, Brasil foi apontado como líder global no número de casos de dengue em 2023.

Na cidade cabista, entre as iniciativas de combate e prevenção da Secretaria de Saúde estão os mutirões educativos: os agentes de endemia vão de casa em casa, colocam larvicida e explicam a importância da prevenção. As primeiras localidades a receberem a visita dos agentes foram as do segundo distrito: Sabiá, Caiçara e Novo Arraial. De acordo com o Coordenador da Vigilância Ambiental, Anderson Damião, o mutirão seguirá até que todos os bairros sejam visitados.

Outras ações importantes no enfrentamento à Dengue, Zica e Chikungunya são as atividades internas que vão desde a capacitação de médicos, enfermeiros e técnicos de enfermagem, até a realização de reuniões com os agentes de saúde e de endemia visando aumentar a eficiência na notificação de doenças.

Para Camila Nunes, o engajamento da população na eliminação dos focos de mosquitos é muito importante. Ela orienta a população de moradores e turistas sobre como se prevenir: “Não acumular sucata e entulho no quintal e manter a caixa d’água bem fechada. As garrafas pet, potes e vasos devem estar sempre vazios e os sacos de lixo bem amarrados. Nas casas onde há piscina é necessário que a água esteja limpa e tratada. Os telhados e calhas devem ser limpos com frequência. Os ralos devem estar limpos e vedados e os compartimentos de água da geladeira e do ar-condicionado precisam ser esvaziados. Já no caso de vasos com plantas eles devem estar em pratinhos cobertos com terra,” explicou Camila.

O secretário municipal de saúde, Jorge Diniz disse que a Secretaria está totalmente empenhada e preparada para combater a proliferação de doenças como Dengue, Zica e Chikungunya: “Além de todas as iniciativas da área técnica da saúde, a secretaria vai também reforçar a campanha educativa através das redes sociais, com a mobilização da população através da divulgação das ações públicas e informes publicitários sobre como prevenir a doença. Outra frente de trabalho não menos importante é a atuação do Comitê Intersetorial de Combate às Arboviroses, que trata de estratégias intersetoriais para a prevenção e controle dessas arboviroses,” destacou Diniz.