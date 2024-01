Interditado - Divulgação

Publicado 18/01/2024 10:39

Arraial do Cabo - Nesta quarta-feira (17), o Procon de Arraial do Cabo em conjunto com a Secretaria de Posturas, realizou mais uma fiscalização no município, a fim de, apurar denúncias em relação a possíveis irregularidades em um comércio da região. A fiscalização teve como foco a apuração de denúncias recebidas através dos canais de atendimento.



De acordo com órgão, no local, os fiscais constataram irregularidades, dentre elas: ausência de documentação, ausência de cartazes informativos, falta de especificação em produtos para consumo, alimentos sendo comercializados fora do prazo de validade e presença de insetos em alimentos para consumo.



Ainda segundo o Procon, o estabelecimento foi interditado pelos fiscais em razão da reincidência em infrações as normas do direito do consumidor, bem como, ausência de documentações solicitadas em momentos anteriores pelo órgão. O estabelecimento será liberado para funcionamento novamente, quando o responsável cumprir as exigências sinalizadas pelos agentes.



O Procon lembra aos consumidores que qualquer denúncia pode ser realizada de forma anônima através dos nossos canais de atendimento: Whatsapp/Telefone: (22) 2622-1417.

Alimento aberto Divulgação

Alimento impróprio para consumo Divulgação