Publicado 24/01/2024 17:57

Arraial do Cabo - Nesse sábado (27), a partir das 8h, a Praia Grande, em Arraial do Cabo, vai receber o “Verão Esportivo”. Uma oportunidade imperdível para conhecer grandes nomes do esporte local e nacional, enquanto desfruta das belezas naturais de uma das praias mais famosas da região, segundo a organização do evento.

As atividades esportivas, que incluem altinha, vôlei e futevôlei, se estenderão até as 15h. Já a partir das 16h, a arena receberá lutadores de Muay Thai, prometendo momentos de pura adrenalina.

Entre os destaques confirmados no evento, está o jogador de futevôlei Anderson Águia. Além disso, personalidades como André Felipe, ex-jogador de futebol com passagens por times como Vasco, Santos e Grêmio, e Djalminha, ícone do esporte, também confirmaram presença.

As lutas de Muay Thai serão protagonizadas por atletas locais de Arraial do Cabo, engajados em projetos sociais e representantes de municípios vizinhos. Os confrontos esperados envolvem nomes como Marcelo Galo, vice-campeão mundial, e Willian Messias, campeão carioca.