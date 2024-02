Delegacia de Arraial do Cabo - Polícia Civil

Delegacia de Arraial do CaboPolícia Civil

Publicado 08/02/2024 11:56

Um homem foi preso após tentar enforcar a própria companheira em Arraial do Cabo, na noite de terça-feira (6).

A Polícia Militar foi acionada para atender a ocorrência na Avenida Pedro Francisco Sanches, no distrito de Monte Alto. Ao chegar no local, a equipe foi recebida pela vítima, que relatou que o acusado, que é esposo dela, a tentou enforcar. A mulher permitiu a entrada da equipe no imóvel, onde o agressor foi encontrado em estado de alteração.

O elemento, identificado como M.P.d.A., de 41 anos, foi preso em flagrante por violência doméstica e as partes foram conduzidas à delegacia para as medidas cabíveis. O acusado permaneceu preso.