Hospital Geral de Arraial do Cabo Divulgação

Publicado 14/02/2024 15:48

Arraial do Cabo - Um adolescente de 14 anos, natural de Magé, na Região Metropolitana do Rio, ficou tetraplégico após mergulhar na parte rasa de uma praia em Arraial do Cabo, durante o último fim de semana.

O acidente aconteceu no sábado (10) e o jovem foi levado ao pronto socorro do Hospital Geral do município, onde deu entrada às 14h57. Na unidade, um exame de tomografia de coluna cervical revelou fratura em duas vértebras.

Por conta da gravidade, o paciente foi transferido para o Hospital Estadual Roberto Chabo (HERC), em Araruama, às 15h20. Lá, o adolescente foi estabilizado, medicado e submetido a outros exames de imagem. Ele passou por avaliação de risco cirúrgico e novos exames antes de ser operado na manhã desta terça-feira (13).

O jovem segue internado e em recuperação, mas a equipe médica da unidade de saúde confirmou o quadro de tetraplegia.