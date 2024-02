Fiscalização do Procon e Vigilância Sanitária - Divulgação

Fiscalização do Procon e Vigilância Sanitária Divulgação

Publicado 22/02/2024 15:36

Arraial do Cabo - O Procon de Arraial do Cabo realizou, nesta quinta-feira (22), uma fiscalização em conjunto com a Vigilância Sanitária e Secretária de Posturas em um restaurante e meio de hospedagem da cidade visando apurar denúncias recebidas com relação a possíveis irregularidades.



No ato da fiscalização o estabelecimento foi notificado para cumprir algumas exigências, como a identificação correta dos produtos com relação a data de fabricação e validade, a organização e limpeza de suas dependências, documentos necessários para melhor atendimento de seus clientes e para regularização do estabelecimento, dentre outras orientações e exigências apontadas.



Os fiscais aproveitaram para reforçar algumas determinações para que o estabelecimento possa se adequar e aprimorar o atendimento ao consumidor, notificando a empresa para cumpri-las dentro do prazo legal.

O PROCON lembra aos consumidores que qualquer denúncia pode ser realizada de forma anônima através dos nossos canais de atendimento:



Whatsapp/telefone: (22) 2622-1417



Endereço eletrônico: procon@arraial.rj.gov.br