Pesquisadores - Divulgação

Publicado 20/02/2024 15:43

Arraial do Cabo - Tartarugas marinhas da Praia do Pontal, em Arraial do Cabo, passaram por monitoramento na manhã desta terça-feira (20). A iniciativa acontece a cada dois meses e é realizada por pesquisadores do Projeto Costão Rochoso. A ação também é realizada nas praias do Pontal, dos Anjos e Grande.



De acordo com informações divulgadas pelo município, a pesquisa tem como objetivo acompanhar de perto as espécies que têm como habitat natural o Costão Rochoso, além de zelar pela saúde das mesmas.



Um fato curioso foi registrado durante os trabalhos desta terça. Pesquisadores conseguiram recapturar, em particular, duas tartarugas verdes, fato este que possibilitou aprofundamento nos estudos sobre as mesmas. Elas passaram por cuidadosas análises, incluindo medicação e pesagem, permitindo possíveis alterações de crescimento e saúde.



Para esta quarta (21), uma ação parecida está prevista para ser realizada na Praia Grande, ainda com foco nas tartarugas. Vale ressaltar que Arraial do Cabo é uma Reserva Extrativista Marinha e, de acordo com a legislação, o uso de redes de três malhas ou redes de nylon é proibido. Essa restrição tem como objetivo evitar que esses animais fiquem presos nas redes e venham a óbito por afogamento.



O Projeto Costão Rochoso é dedicado à pesquisa e conservação do ecossistema marinho, monitorando todas as espécies em parceria com a Petrobras, por meio do Programa Petrobras Socioambiental. A pesquisa possui autorização SisBio.

