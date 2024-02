Incêndio atinge vegetação no Caiçara, em Arraial do Cabo - Divulgação

Publicado 19/02/2024 18:43

ARRAIAL DO CABO - Um incêndio de pequena proporção consumiu cerca de mil metros quadrados de vegetação na tarde deste domingo (18) nas proximidades do bairro Caiçara, em Arraial do Cabo, município da Região dos Lagos.

A ação rápida do Grupamento Operacional Ambiental e Marítimo (GOAM), em conjunto com a equipe distrital do posto fixo do bairro, evitou que as chamas se alastrassem e causasse danos mais extensos.

O fogo foi controlado em menos de uma hora utilizando técnicas de abafamento e mochilas equipadas com água. A Secretaria do Ambiente e Saneamento está investigando as causas do incidente.