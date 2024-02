Acidente - Divulgação

Publicado 15/02/2024 16:27

Arraial do Cabo - Um grave acidente envolvendo um carro Ford Ranger e um caminhão foi registrado na tarde desta quinta-feira (15), na região de Monte Alto, próximo à antiga ponte, em Arraial do Cabo. A colisão frontal resultou em ferimentos para duas pessoas que ocupavam o veículo de passeio.



De acordo com informações, o impacto da batida foi de tal magnitude que a parte frontal do carro ficou completamente danificada. O Corpo de Bombeiros foi acionado e atua no resgate das vítimas.



Ainda não há informações sobre circunstâncias do acidente, bem como a identidade dos envolvidos.