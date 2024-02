Aumento de 75% de público - Divulgação

Publicado 15/02/2024 18:57

Arraial do Cabo - Com 95% de ocupação hoteleira durante o Carnaval, Arraial do Cabo montou uma operação especial envolvendo as Secretarias para garantir o pleno funcionamento da cidade. Todo o efetivo nas áreas de segurança, posturas, meio ambiente, turismo, saúde e serviços públicos foram mobilizados. Além disso, toda a frota de carros a serviço da Prefeitura foi utilizada em apoio aos agentes públicos.



A grande operação contou com coletas de lixo extras para manter a cidade limpa e totalizou quase 450 toneladas de resíduos removidos das ruas durante o período carnavalesco. Nas praias, equipes foram mobilizadas para redobrar o cuidado com as areias, recolhendo cerca de 41 toneladas que, infelizmente, foram deixados para trás apesar das constantes campanhas de conscientização.



Na Saúde, o Hospital Geral, o Posto de Saúde de Figueira e as unidades estrategicamente posicionadas no Centro e nos Distritos, realizaram 2.454 atendimentos durante o Carnaval, além de 27 atendimentos realizados pelo serviço de emergência. A Secretaria de Saúde também distribuiu 720 preservativos e lubrificantes no período de festa.

Aumento de 75% de público Divulgação



As praias contaram com o apoio de guardas para a proteção do nosso meio ambiente e de agentes de posturas. Os agentes trabalharam na fiscalização das licenças para a venda de produtos por ambulantes, em ocorrências de perturbação de sossego, proibição do uso de caixas de som nas vias públicas, proibição da venda de bebidas em garrafas e copos de vidros, comércio sem alvará e fiscalização de ocupação irregular de solo público.



O público flutuante chegou a média de 240 mil pessoas por dia durante o período de folia, representando um aumento de 105 mil pessoas em comparação ao mesmo período no ano anterior. Para atender a essa demanda e preservar as belezas naturais da cidade, a Prefeitura disponibilizou atendimento nos pontos de informações turísticas todos os dias, além de ações de ordenamento administradas pela Secretaria de Turismo.

Nas praias, os guarda-vidas protagonizaram 37 resgates e ofereceram assistência em 493 situações de prevenção. Além disso, identificaram e reuniram 22 crianças perdidas nas praias com suas famílias. A Secretaria de Segurança Pública realizou a remoção de 6 animais das vias públicas, e não foram registradas ocorrências pela Defesa Civil.



Agentes da Coordenadoria de Trânsito desempenharam um papel crucial no fechamento de vias e na condução dos blocos, proporcionando maior segurança aos foliões. A Guarda Municipal, por sua vez, registrou mais de 400 autuações, encaminhando 33 veículos ao depósito e respondendo a 3 ocorrências, que incluíram agressões e acidentes de trânsito. A Patrulha Maria da Penha esteve presente em 45 ocorrências no centro e nos distritos, enquanto o apoio do Grupamento de Ronda Escolar e da Polícia Militar fortaleceu a ordem.