Equipe - Divulgação

Equipe Divulgação

Publicado 16/02/2024 18:27

Arraial do Cabo - Teve início nesta sexta-feira (16), em Arraial do Cabo, o mapeamento de áreas de risco para banhistas e praticantes de esportes aquáticos na Laguna de Araruama. O foco inicial da ação está na Ponta da Acaíra, onde serão identificados pontos críticos de conflito entre banhistas e esportistas.



O projeto tem como objetivo proporcionar um ordenamento na Laguna, com a demarcação de raias de entrada e saída específicas para a prática segura do kitesurf, garantindo a coexistência harmoniosa das diferentes atividades na região. As próximas etapas incluirão Monte Alto, Figueira e, posteriormente, outras praias lagunares.



A iniciativa é uma parceria entre a Secretaria do Ambiente e Saneamento de Arraial do Cabo e a Capitania dos Portos. Em conjunto, a equipe da pasta participará de treinamentos e operações na lagoa, visando um trabalho integrado para notificação e ordenamento.



O Secretário do Ambiente e Saneamento, Jorge Oliveira, destaca a busca por um legado duradouro: “Estamos trabalhando não apenas no mapeamento e ordenamento da lagoa, mas também investindo em treinamentos e operações conjuntas para garantir a segurança e preservação ambiental. Queremos deixar um legado positivo para nossa comunidade”.

Equipe Divulgação

Equipe Divulgação

Equipe Divulgação