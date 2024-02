Guia de turismo é flagrado com documentação falsa e levado à delegacia em Arraial do Cabo - Divulgação

Guia de turismo é flagrado com documentação falsa e levado à delegacia em Arraial do CaboDivulgação

Publicado 19/02/2024 18:48

ARRAIAL DO CABO - Um homem foi detido na manhã deste domingo (18) em Arraial do Cabo, na Região dos Lagos do Rio de Janeiro, após ser flagrado exercendo ilegalmente a profissão de guia de turismo em uma embarcação.

A equipe da Secretaria Municipal de Turismo, em conjunto com a equipe de segurança da Fundação Instituto de Pesca de Arraial do Cabo (FIPAC), abordou o indivíduo após receber denúncias de guias de turismo da cidade. O crachá apresentado pelo homem era falso, e o cadastro junto ao Ministério do Turismo estava indeferido, impedindo-o de exercer a profissão legalmente.

Diante da situação, o infrator foi conduzido à 132ª Delegacia de Polícia (132ª DP), onde a ocorrência foi registrada. Ele responderá pelos crimes de exercício ilegal da profissão e falsificação de documento.