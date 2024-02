Secretaria do Ambiente e Saneamento vistoriando - Divulgação

Publicado 22/02/2024 18:50

Arraial do Cabo - A prefeitura de Arraial do Cabo soltou uma nota, na tarde desta quinta-feira (22), informando que aplicou uma nova multa à Prolagos, concessionária responsável pela estação de tratamento de esgoto na Praia Grande, por conta do mau odor emanado pelo local. Com esta, o município afirma que totaliza quase R$ 3 milhões em multas desde 2022 contra a empresa.

Conforme o município, para solucionar o problema, a secretaria do Ambiente e Saneamento já realizou vistorias, emitiu notificações, realizou reuniões com a Prolagos e a comunidade, além de solicitações de intervenções na estação, como a implantação do sistema inibidor de odor. Também foi aberto um processo junto à Agenersa (Agência Reguladora) para apurar irregularidades.

Para resolver de forma definitiva, foi constatado que ampliar e melhorar o tratamento do esgoto são etapas cruciais nesse processo. Por isso, após esgotar as medidas administrativas, a prefeitura e Prolagos estão programadas para firmar, na próxima semana, um Termo de Ajustamento de Conduta (TAC), buscando soluções para os problemas ambientais causados pela estação.

Desde que assumiu o serviço de esgoto em Arraial, de acordo com a prefeitura, a Prolagos não investiu em melhorias no sistema. Diante disso, o TAC prevê a construção de uma nova estação de tratamento em outro local, longe da área urbana atual, sendo uma das melhores do Brasil, trazendo melhorias significativas ao tratamento de esgoto na região.

O Portal Jornal O Dia entrou em contato com a Prolagos, questionando sobre o caso, e aguarda retorno.