Tartaruga reencontrada - Divulgação

Tartaruga reencontrada Divulgação

Publicado 23/02/2024 15:35

- Durante um monitoramento periódico realizado na quarta-feira (21) na Praia Grande, em Arraial do Cabo, pesquisadores do projeto Costão Rochoso, em parceria com o projeto Mar de Tartaruga, registraram uma tartaruga verde previamente observada em 2020. Uma ação parecida também aconteceu na terça (20), na Praia do Pontal. Durante o reencontro, que, de acordo com o município, evidencia vínculo que os animais desenvolvem com as águas cristalinas e ricas em biodiversidade de Arraial, a tartaruga foi recapturada para passar por uma análise de saúde. Em seguida, retornou para o seu habitat natural.Inclusive, este é um dos objetivo da série de monitoramentos, que possuem como enfoque acompanhar de perto as espécies que têm como habitat natural o Costão Rochoso e zelar pela saúde das tartarugas, o que inclui análises de medição e pesagem.Vale ressaltar que Arraial do Cabo é uma Reserva Extrativista Marinha e, de acordo com a legislação, o uso de redes de três malhas ou redes de nylon é proibido. Essa restrição tem como objetivo evitar que esses animais fiquem presos nas redes e venham a óbito por afogamento.O Projeto Costão Rochoso é dedicado à pesquisa e conservação do ecossistema marinho, monitorando todas as espécies em parceria com a Petrobras, por meio do Programa Petrobras Socioambiental. Já o projeto Mar de Tartaruga trabalha com ciência cidadã, engajando mergulhadores, turistas e amantes do mar para contribuírem com registros e imagens das tartarugas na região.Essas imagens são fundamentais para rastrear a movimentação e a permanência das tartarugas ao longo do tempo, uma vez que a captura física é limitada.A pesquisa possui autorização SisBio.