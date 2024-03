Esporte Stand up padlle - Divulgação

Publicado 29/02/2024 18:48

Arraial do Cabo - Arraial do Cabo sediará mais uma etapa mundial de stand up paddle na praia do Pontal, no próximo final de semana (8, 9 e 10 de março). A cidade foi escolhida devido à sua beleza natural e clima tropical litorâneo, com praias consideradas algumas das mais belas do mundo.



O esporte no Brasil vive um momento incrível e empolgante. Com eventos de grande porte, como o Aloha Spirit Festival, atraindo mais de 500 praticantes em média a cada etapa, fica evidente a popularidade e o entusiasmo em torno desse esporte.



Além disso, o stand up paddle é um dos dez novos esportes individuais que mais atraem praticantes, o que destaca seu apelo e impacto positivo na sociedade. Não é à toa que o SUP é o esporte aquático que mais cresce no mundo.



Confira a programação:

INFORMAÇÕES GERAIS



* Premiação recorde da modalidade de 60 mil reais



* O campeão do Ranking Nacional de 2024 no Race Técnico receberá um Bônus de 10 mil reais da CBSurf



* Campanha de desconto de 20% nas inscrições do Ultimate Paddle válida por 7 dias a partir da abertura das inscrições.



* Válido para seletiva mundial ISA e PASA e bolsa atleta federal.



