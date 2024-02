Evento combate à violência contra a mulher - Divulgação/PM

Publicado 28/02/2024 14:39

Arraial do Cabo - Em uma iniciativa promissora para o combate à violência contra a mulher, a Secretaria de Estado da Mulher do Rio de Janeiro (SEM-RJ) oficializou na terça-feira (27) a implementação do Serviço de Educação e Responsabilização do Homem (SerH) nos municípios da Baixada Litorânea. A cerimônia de assinatura do Termo de Adesão ao programa contou com a presença de representantes de 22 municípios da região e aconteceu no Centro Cultural Manoel Camargo, em Arraial do Cabo.

A secretária de Estado da Mulher, Heloisa Aguiar, celebrou a grande adesão ao SerH, reconhecendo-a como um reflexo do esforço coletivo na promoção de políticas para mulheres e no combate à violência de gênero. Ela salientou a importância da educação e da sensibilização como ferramentas essenciais para alcançar a mudança.

Criado pela SEM-RJ, o SerH visa promover ações educativas e preventivas em todos os municípios do estado. O programa inclui a formação de grupos reflexivos para homens que cumprem pena, a capacitação de gestores municipais para atuarem como multiplicadores e a implementação de políticas públicas para mulheres.

A superintendente de Enfrentamento à Violência contra a Mulher da SEM-RJ, Giulia Luz, destacou a importância da parceria com os municípios para o sucesso do programa. Ela enfatizou que o SerH contribui para a efetivação da Lei Maria da Penha, trazendo os homens para um processo de responsabilização e educação, essencial para construir um futuro livre de violência para mulheres e meninas.

A agenda da SEM-RJ na Baixada Litorânea segue nesta quarta-feira (28) com a oferta de assessoramento técnico para as equipes municipais que implantam políticas para mulheres. A equipe da Superintendência de Articulação Institucional e Políticas Transversais da SEM-RJ, em parceria com o Instituto Promundo, oferece orientações sobre implementação de políticas públicas para mulheres; e encaminhamento na rede de saúde mental para mulheres atendidas, em parceria com a Secretaria de Estado de Saúde.