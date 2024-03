Telhado de acrílico gera calor na Escola Municipal Adolpho Beranger Junior, na Praia Grande - Rede social

Telhado de acrílico gera calor na Escola Municipal Adolpho Beranger Junior, na Praia Grande

Publicado 15/03/2024 17:29 | Atualizado 15/03/2024 18:36

Arraial do Cabo - O verão chega ao fim na próxima semana, contudo, o calor na Região dos Lagos não tem prazo para terminar. Em Arraial do Cabo, a falta de energia somada à presença de um telhado acrílico tem provocado dias difíceis para estudantes e funcionários da Escola Municipal Adolpho Beranger Junior, na Praia Grande.



Segundo relatos, quem frequenta o local tem “vivido dias difíceis de muito calor”. Denúncias apontam que a situação é “desumana, insalubre e surreal”, principalmente para os alunos e inspetores “que ficam pelos corredores debaixo de uma telha de acrílico que transmite ainda mais quentura”.



Os denunciantes destacam, ainda, que, na unidade, há uma inspetora de 63 anos, que tem passado mal constantemente devido ao calor. “Os inspetores de alunos precisam revesar e ficar dentro dos banheiros pra saírem debaixo da telha de acrílico com o calor insuportável que tem feito”, explicou.



Diante dos fatos, o Jornal O Dia entrou em contato com a prefeitura e com a Enel, questionando sobre as denúncias.



Sobre o caso, a prefeitura de Arraial afirmou, em nota, que a troca do telhado translúcido para uma telha com isolamento térmico já está sendo projetada. Confira a nota:



“O município de Arraial do Cabo vem reformando e ampliando todas as escolas da rede, inclusive construindo mais quatro unidades.



A reforma e ampliação da Escola Municipal Adolpho Beranger Júnior já está em fase de projeto e em breve será enviada para licitação.



Antes do retorno às aulas desse ano, a unidade passou por reparos, tendo inclusive seu telhado como um dos pontos de trabalho. Todavia, a Secretaria de Educação enviará uma equipe para avaliação, junto aos profissionais da educação, da demanda solicitada”.



Já a Enel enviou a seguinte nota:



“A Enel Distribuição Rio informa que vai direcionar uma equipe no local mencionado para inspecionar e revisar as conexões das instalações do cliente de forma a estabilizar o fornecimento de energia”.