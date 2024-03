Ação social na Praça Victorino Carriço - Divulgação

Ação social na Praça Victorino CarriçoDivulgação

Publicado 13/03/2024 18:44

Arraial do Cabo - Nesta quarta-feira (13), foi promovida uma ação social na Praça Victorino Carriço, em Arraial do Cabo, voltada para pessoas em situação de rua, onde foram oferecidos serviços de saúde e assistência social.



A iniciativa contou com a parceria entre a Secretaria de Saúde e a Secretaria de Desenvolvimento Social, Trabalho, Renda e Direitos Humanos. Os serviços oferecidos incluíram atendimentos de saúde como teste rápido para HIV, Sífilis, Hepatite B e C, aferição de pressão arterial e sinais vitais, além do referenciamento pela Estratégia de Saúde da Família do Canaã.



No âmbito social, foram disponibilizados serviços do CadÚnico, Sub-registro e orientações com a equipe do Creas. A Superintendência de Trabalho e Renda também ofereceu referenciamento para os atendidos. Os participantes também receberam doações de lanches, roupas e sapatos.



Entre 2022 e 2024, Arraial do Cabo conseguiu auxiliar 16 pessoas a superar a situação de rua, restabelecendo o vínculo familiar e retornando ao lar através do Benefício Eventual do Recambiamento, com todos os custos de translado custeados pelo município.

Ação social na Praça Victorino Carriço Divulgação

Ação social na Praça Victorino Carriço Divulgação

Ação social na Praça Victorino Carriço Divulgação