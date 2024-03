Evento de capacitação do ICMS Ecológico - Divulgação

Publicado 13/03/2024 16:30

Arraial do Cabo - Na manhã desta quarta-feira (13), Arraial do Cabo sediou o evento de capacitação do ICMS Ecológico, imposto estadual dividido em seis partes, sendo uma delas destinada a fins ambientais, para o ciclo 2024. O município, que conquistou a terceira colocação entre os melhores índices do estado do Rio de Janeiro no ano passado, tem como objetivo manter-se entre os três primeiros colocados.

Participaram da capacitação representantes dos municípios de Araruama, Armação dos Búzios, Cabo Frio, Casimiro de Abreu, Iguaba Grande, Macaé, Rio das Ostras, São Pedro da Aldeia, Saquarema, Silva Jardim e Arraial do Cabo. Durante o evento, avaliadores dos tópicos do semestre ecológico orientaram os gestores municipais sobre o processo de submissão de documentos na plataforma digital, que será disponibilizada entre abril e maio. As prefeituras serão avaliadas com base em critérios como qualidade ambiental, saneamento básico, tratamento de resíduos mananciais, entre outros.