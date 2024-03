Encenação da Paixão de Cristo - Divulgação

Publicado 11/03/2024 18:25 | Atualizado 11/03/2024 18:35

Arraial do Cabo - Em Arraial do Cabo, no dia 29 de março, às 19h, moradores e turistas poderão testemunhar a emocionante encenação da Paixão de Cristo. A 28ª encenação será realizada em frente à Igreja Nossa Senhora dos Remédios, perto da Praça do Cova.



Ela é uma realização da Paróquia Sagrado Coração de Jesus e Nossa Senhora dos Remédios, através da Pastoral de Artes Sacras, com apoio da Prefeitura. O evento faz parte do calendário anual do município. A encenação da Paixão de Cristo de Arraial se tornou Patrimônio Cultural Imaterial da cidade dia 16 de março de 2016.



Ao todo, mais de 100 atores vão retratar a morte e ressurreição de Jesus Cristo. “Nossa missão é levar o amor de Jesus a todos os corações. Em meio às centenas de pessoas que acompanharam a encenação, se apenas uma delas tiver o coração tocado, já valeu a pena”, disse Anderson Carvalho, Diretor e ator que interpreta Jesus.

