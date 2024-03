IFRJ - Divulgação

IFRJ Divulgação

Publicado 12/03/2024 13:21

Arraial do Cabo - O Instituto Federal do Rio de Janeiro (IFRJ) – campus Arraial do Cabo está abrindo vagas para o curso de assistente em secretaria escolar, parte do Programa Mulheres Mil. São oferecidas 20 vagas, com inscrições abertas a partir desta terça-feira (12) até sábado (16), das 9h às 20h.

O curso visa capacitar mulheres para atuarem em secretarias escolares, abordando habilidades práticas e conhecimentos teóricos necessários para o desempenho de funções como atendimento ao público, organização de documentos e apoio administrativo. Interessadas devem ter mais de 16 anos, estar inscritos no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadUnico) e ter concluído o ensino fundamental.

As aulas serão ministradas às segundas, terças e sextas, das 8h às 12h15. Ao final do curso, as participantes estarão aptas a ingressar no mercado de trabalho, contribuindo para o empoderamento feminino e a equidade de gênero.

Para mais informações sobre o curso de Assistente em Secretaria Escolar oferecido pelo IFRJ – Campus Arraial do Cabo, consulte o edital disponível no portal IFRJ ou entre em contato através do e-mail coordenadorbolsaformacao@ifrj.edu.br.