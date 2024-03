Ambulantes - Juliano Andrade

Publicado 12/03/2024 17:40

Arraial do Cabo - Arraial do Cabo inicia, na próxima segunda-feira (18), o recadastramento de ambulantes que atuam no município. O objetivo é regularizar a atividade e garantir a qualidade dos serviços prestados à população.



O recadastramento será realizado na sede da Secretaria de Ordem Pública, Posturas e Fiscalização, localizada na Rua Wenceslau Braz, 108, na Praia Grande. Em caso de dúvidas, a Secretaria pode ser contatada através do WhatsApp (22) 99953-7566.



Os documentos que devem ser apresentados variam de acordo com a atividade e incluem fotos dos equipamentos/veículos, do local de trabalho e da mercadoria ou informações dos serviços oferecidos. Além disso, é obrigatório apresentar a Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) e a documentação do profissional responsável técnico, juntamente com o Checklist de todos os itens da ART. No caso de veículos automotores, também é exigido o CRLV.



Calendário de recadastramento conforme o bairro de atuação:



18/03 a 21/03 – Praia Grande



25/03 a 27/03 – Prainha



01/04 a 04/04 – Feirinha do “U”



08/04 a 11/04 – Amendoeira e Praia dos Anjos



15/04 a 18/04 – FIPAC e Marco Histórico



22/04 a 25/04 – Praia do Pontal e Pórtico



06/05 a 10/05 – Praia do Forno



13/05 a 17/05 – Prainhas do Pontal do Atalaia



20/05 a 23/05 – Ruas da cidade



03/06 a 06/06 – Distrito e Praças da cidade

