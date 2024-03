Cursos gratuitos - Divulgação

Publicado 12/03/2024 16:05

Arraial do Cabo - Arraial do Cabo está disponibilizando cursos gratuitos de qualificação profissional em áreas como barbeiro, confeitaria e ballet para moradores a partir de 15 anos. As aulas têm duração variável, de dois a seis meses, e começam no próximo dia 25 de março.

A pré-inscrição pode ser realizada através deste link. Os interessados devem apresentar documentos como RG, CPF, número de identificação social (NIS), comprovante de residência atualizado nos últimos três meses e título de eleitor.

As aulas acontecem em diferentes locais e períodos, sendo divididos por cursos e dias da semana. Confira:

Curso de barbeiro

Terça-feira

Creas (Manhã);

Administração Boa Vista (Tarde);

Quarta-feira

Centro Comunitário Paz e Amor no Parque das Garças (manhã e tarde);

Oficina de confeitaria

Terça-feira

Centro de Integração da Juventude no Morro da Cabocla (manhã e tarde);

Quarta-feira

Centro Comunitário Paz e Amor no Parque das Garças (manhã e tarde)

Aulas de ballet

Sábado

Centro de Integração da Juventude no Morro da Cabocla (tarde e noite).

Para mais informações, os interessados podem entrar em contato pelo telefone (22) 99886-4159. Os horários específicos de cada curso ainda não foram divulgados.