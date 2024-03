Vítima identificada como Bruno Teixeira - Divulgação

Vítima identificada como Bruno TeixeiraDivulgação

Publicado 18/03/2024 15:22

Arraial do Cabo - Um homem foi morto a tiros na noite deste sábado (16), no Morro da Boa Vista, em Arraial do Cabo.



A vítima foi identificada como Bruno Teixeira, de 36 anos. Atualmente, ele trabalhava na na Guarda Marítima e Ambiental do município.



O crime comoveu a cidade, pois Bruno era muito conhecido e querido pelos cabistas. A Prefeitura de Arraial do Cabo emitiu uma nota de pesar pelo falecimento.

Nota de pesar Divulgação

Ainda não há informações sobre a motivação do homicídio.



A Polícia Militar foi acionada e o corpo foi removido para o IML de Cabo Frio. O caso está sob investigação da 132ª Delegacia Policial (DP) de Arraial do Cabo.