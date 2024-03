Jovem morto identificado como Kelwen Ramos - Rede social

Publicado 22/03/2024 13:40

Arraial do Cabo - Foi identificado como Kelwen Ramos o jovem morto na manhã desta sexta-feira (22) após ser atingido por um raio nas Prainhas do Pontal do Atalaia, em Arraial do Cabo. Segundo informações, ele era vendedor ambulante e estava recolhendo o material de trabalho no momento do incidente.

Outras duas pessoas também foram atingidas pela descarga elétrica e ficaram feridas. São elas: Felipe Júlio, de 21 anos, e Victor Gabriel Dutra Nonato, de 29 anos. Ambos foram encaminhados para o Hospital Geral de Arraial do Cabo e estão em estado de saúde estável, segundo a Prefeitura.

De acordo com a Defesa Civil Municipal, a polícia foi acionada e, após a perícia no local, o corpo de Kelwen será encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML) de Cabo Frio.