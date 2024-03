Defesa Civil - Rede social

Publicado 22/03/2024 13:51

- A Prefeitura de Arraial do Cabo informa que, devido às fortes chuvas que atingem o município nesta sexta-feira (22), todos os passeios turísticos estão suspensos, incluindo passeios de buggy, quadriciclo, jardineira e passeios náuticos. A medida visa garantir a segurança de turistas e moradores.Por orientação da Defesa Civil, todas as praias, lagoas e trilhas do município também estão interditadas. Há risco de descargas elétricas, ressaca e outros acidentes durante as chuvas.A Defesa Civil está circulando pela cidade e os agentes da Guarda Marítima e Ambiental monitoram a faixa de areia, fazendo o trabalho preventivo de orientação. A Prefeitura preparou um plano de contingência para atuar em eventuais emergências e todas as secretarias estão mobilizadas e à disposição dos cabistas.A população pode entrar em contato com a Defesa Civil pelo WhatsApp no número 22 98123-1182. O Centro Integrado de Segurança Pública também está à disposição através do número 22 99700-0311