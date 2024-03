Praia Arraial - - Divulgação

Publicado 25/03/2024 15:33

Arraial do Cabo - A Prefeitura de Arraial do Cabo informa que as atividades turísticas que estavam com diversas medidas restritivas, em função do alerta de chuva forte, serão liberadas partir da 0h desta segunda-feira (25).

O decreto anterior, que estabelecida medidas de enfrentamento de emergência, foi revogado por meio do decreto 4.166 de 24 de março de 2024, publicado no Diário Oficial do município.

O documento tem como base a previsão de meteorológica para o dia 25 de março, de vento com intensidade de 14 kmh, sol entre nuvens e temperatura de 26ºC, para a cidade.