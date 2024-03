Acesso suspenso ao Pontal do Atalaia - Divulgação

Publicado 25/03/2024 15:54

Arraial do Cabo - A Defesa Civil de Arraial do Cabo informou, na manhã desta segunda-feira (25) que o acesso ao Pontal do Atalaia continua suspenso para turistas e visitantes por precaução devido ao solo escorregadio. A medida visa garantir a segurança das pessoas, uma vez que as condições climáticas recentes aumentaram o risco de quedas e deslizamentos no local.

Somente moradores do Pontal do Atalaia estão autorizados a acessar a área. A Defesa Civil monitora a situação constantemente e a reabertura ao público em geral será comunicada assim que as condições de segurança forem restabelecidas.

Em caso de emergência, moradores e turistas podem entrar em contato com a Defesa Civil Municipal 24 horas por dia através do número de WhatsApp (22) 98123-1182 ou pessoalmente na sede, localizada no Pórtico de entrada da cidade.