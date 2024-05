Museu Oceanográfico Almirante Paulo Moreira - Divulgação

Publicado 10/05/2024 16:48

Arraial do Cabo - O Museu Oceanográfico Almirante Paulo Moreira em Arraial do Cabo, abre suas portas na próxima terça-feira (14), de forma gratuita, para que você embarque em uma jornada fascinante pelo mundo marinho. A ação, que vai até o dia 19 de maio, faz parte da 22ª Semana Nacional de Museus.

A exposição apresenta réplicas de criaturas marinhas, instrumentos ancestrais de navegação e oceanografia, e até mesmo o esqueleto de uma orca que encalhou nas areias da Ilha do Farol em 1981. Com óculos de realidade virtual, você poderá simular um mergulho pelas profundezas do oceano.

O museu fica localizado na Praça Daniel Barreto, s/n, na Praia dos Anjos, de terça a domingo, das 9h às 12h e das 13h às 17h, e aos sábados, domingos e feriados das 14h às 17h. Para mais informações, entre em contato pelo número (22) 2622-9026. Não perca a oportunidade de conhecer este tesouro histórico e científico que é o Museu Oceanográfico Almirante Paulo Moreira, sob gestão do IEAPM.