Secretário de Saúde de Arraial do Cabo, Jorge Diniz - Reprodução/ Rede social

Secretário de Saúde de Arraial do Cabo, Jorge DinizReprodução/ Rede social

Publicado 08/05/2024 14:35

Arraial do Cabo - O secretário de Saúde de Arraial do Cabo, Jorge Diniz, deu uma palestra durante um evento universitário nesta terça-feira (7), em Cabo Frio. A “Semana Acadêmica Nacional de Ciências Jurídicas”, promovida pela Estácio de Sá, tem como objetivo trabalhar a formação socioemocional como projeto de vida e carreira.



Além de palestras, a programação do evento, que segue no decorrer desta semana, prevê mesas-redondas, oficinas formativas e fórum de extensão.



Durante a palestra, o secretário cabista abordou o tema “Desafios práticos da garantia constitucional do acesso à saúde”, onde explicou, em linhas gerais, como funciona o SUS e falou sobre as diferenças marcantes do Brasil para o atendimento à população, desde os grandes centros até os lugares mais remotos. Como exemplo, Jorge mencionou as populações ribeirinhas no interior do país. Estiveram presentes no evento professores e alunos do curso de Direito.



Para Jorge, o principal desafio, no entanto, é alcançar a universalidade no atendimento. Ele também pontuou a importância do atendimento integral à população, a gestão participativa – ouvindo o usuário da ponta – e a necessidade de planejamento para as ações.



Sobre a judicialização da saúde, Diniz aponta como uma das soluções o diálogo com a Defensoria Pública, a fim de evitar longos processos judiciais que acabam atrasando o tratamento do paciente.



Ao citar os municípios que compõem a região da Baixada Litorânea, o secretário defendeu o planejamento integrado entre as cidades para a obtenção de serviços mais organizados e a entrega de serviços mais qualificados para a população.



No final da palestra, Jorge respondeu perguntas do auditório.

Evento universitário Reprodução/ Rede social