Corpo encontrado Reprodução/ Rede social

Publicado 13/05/2024 14:11

- O corpo do turista mineiro Douglas Ribeiro, de 22 anos, foi encontrado na manhã deste sábado (11) nas proximidades da Ilha do Farol, em Arraial do Cabo. A vítima havia desaparecido no mar no dia 27 de abril, após cair das pedras do Pontal do Atalaia e ser arrastado por uma onda.

As informações foram confirmadas pela prefeitura de Arraial do Cabo. A localização do corpo foi possível graças ao trabalho da equipe formada por Jorginho mergulhador, especialista em operações de salvamento em afogamentos do SOS Resgate. Conforme informações, Jorginho recebeu um chamado de Carlos, um pescador local que estava no mar aguardando o nevoeiro baixar, informando a presença de um corpo boiando na região.Ainda segundo Jorginho, pós a chegada da equipe, o corpo foi identificado pela família de Douglas, confirmando a identidade do jovem. O Sargento Carlos de Melo, também presente no local, acompanhou o resgate e a remoção do corpo, que foi encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML) de Cabo Frio.A vítima sofreu uma queda no mar, das pedras do Pontal do Atalaia, e foi arrastado por uma onda no sábado 27 de abril.As buscas oficiais haviam sido encerradas . Durante 10 dias, o trabalho realizado envolveu agentes do Grupamento Operacional Ambiental e Marítimo (GOPAM), com o apoio da equipe SOS de resgate especializado e Corpo de Bombeiros.