Sorriso Maroto - Divulgação

Sorriso Maroto Divulgação

Publicado 13/05/2024 14:50

Arraial do Cabo - O aniversário de 39 anos de Arraial do Cabo chegou! Completando mais um ano de emancipação nesta segunda-feira (13), os shows dos artistas que vão se apresentar durante as comemorações já tiveram início.

A atração principal do dia é o show do Sorriso Maroto, na Praia dos Anjos, a partir das 22h. Mas antes, Jackson Rosário sobe ao palco às 20h.

Pelo mesmo palco, já passaram dupla Barões da Pisadinha. Os ‘Reis do piseiro’ chegaram em terras cabistas no domingo (12), com os hits ‘Tá rocheda’, ‘Basta você me ligar’ e ‘Recairei’ não ficarão de fora.

No sábado (11), a abertura das comemorações ficou por conta da banda Maneva. O grupo subiu ao palco na Praia dos Anjos, trazendo sucessos como ‘Seja para mim’, ‘Saudades do tempo’ e ‘Pisando descalço’.

Além dos shows, a programação de aniversário desta segunda conta também com desfile cívico, que é uma tradição especial para o povo cabista, e retorna esse ano com o tema “A valorização do cidadão cabista”, e busca exaltar as raízes, tradições e cultura do povo que construiu a história do município.

O Desfile Cívico acontece às 16h, na Avenida Leonel de Moura Brizola, na altura da Rodoviária. O evento promete ser incrível e toda população está convidada para a volta desse momento tão significativo. Com apresentações culturais, desfile das escolas municipais, bandas marciais e a mobilização de todo os órgãos públicos.