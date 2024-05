Placa da motocicleta, uma Honda CG 150 Fan vermelha, estava adulterada com fita isolante - Divulgação/PM

Placa da motocicleta, uma Honda CG 150 Fan vermelha, estava adulterada com fita isolante Divulgação/PM

Publicado 13/05/2024 14:58

Arraial do Cabo - Na noite deste domingo (12), um homem foi preso em flagrante por adulterar a placa de uma motocicleta durante um patrulhamento da Polícia Militar na Rua Ezer Teixeira de Melo, no bairro Praia dos Anjos, em Arraial do Cabo.

Segundo informações da PM, os agentes avistaram o motociclista, K.P.D.S., de 18 anos, transitando sem capacete. Ao abordar o veículo, os policiais constataram que a placa da motocicleta, uma Honda CG 150 Fan vermelha, estava adulterada com fita isolante.

Diante da constatação, o homem foi conduzido à 132ª Delegacia de Polícia (132ª DP) e, posteriormente, à 126ª DP de Cabo Frio, onde foi autuado em flagrante por adulteração de sinal identificador de veículo automotor.