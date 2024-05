Uma sacola contendo 33 cápsulas de cocaína, uma bucha de maconha e um simulacro de revólver calibre 38 - Divulgação/PM

Publicado 14/05/2024 13:43

Arraial do Cabo - Na tarde desta segunda-feira (13), policiais militares apreenderam drogas e um simulacro de arma de fogo durante uma patrulha na Rua Ipanema, no Morro da Coca-Cola, em Arraial do Cabo.

A ação aconteceu quando os agentes avistaram indivíduos que, ao perceberem a presença da viatura, correram para dentro da mata. Durante a varredura no local, os policiais encontraram uma sacola contendo 33 cápsulas de cocaína, uma bucha de maconha e um simulacro de revólver calibre 38.

Todo o material apreendido foi encaminhado para a 132ª Delegacia de Polícia de Arraial do Cabo (132ª DP), onde a ocorrência foi registrada. Ninguém foi preso.