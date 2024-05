Tradição da confecção dos tapetes de sal marca o feriadão religioso nesta quinta-feira (30) - Reprodução/ ASCOM Arraial

Publicado 28/05/2024 19:41

ARRAIAL DO CABO - Em Arraial do Cabo, a tradição de confeccionar os tradicionais tapetes de sal continua. Uma extensa programação religiosa foi preparada pela Paróquia do Sagrado Coração de Jesus e Nossa Senhora dos Remédios para quinta-feira (30) feriado de Corpus Christi.

Esta é uma comemoração litúrgica católica que ocorre na quinta-feira seguinte ao domingo da Santíssima Trindade. Em muitas cidades, assim como no município cabista, é costume ornamentar as ruas por onde passa a procissão com tapetes de colorido vivo e desenhos de inspiração religiosa.

Em Arraial do Cabo, os tapetes são desenhados na Avenida Leonel de Moura Brizola, no trajeto entre a Igreja da Praia dos Anjos e Praia Grande.

O evento conta com a participação de religiosos, comerciantes, além de alunos e professores de escolas e instituições. A realização é da Paróquia de Arraial com o apoio da Prefeitura.

Confira a programação completa:

7h – Início da confecção dos tapetes

8h – Laudes Solenes na Igreja dos Remédios

8h30 – Missa rezada na Igreja dos Remédios

9h30 – Exposição do Santíssimo e Adoração na Igreja dos Remédios

11h30 – Almoco Festivo

11h45 – Bênção do Santíssimo e encerramento da Adoração na Igreja dos Remédios

15h – Terço da Misericórdia na Igreja Matriz

15h30 – Missa da Misericórdia na Igreja Matriz

17h – Solene Procissão de Corpus Christi na Igreja Matriz

18h – Bênção do Santíssimo nas Escadarias da Igreja dos Remédios