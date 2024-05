Três traficantes do Morro da Coca-Cola, em Arraial do Cabo, são procurados pelo Disque Denúncia - Divulgação/ PM

Publicado 28/05/2024 20:00

ARRAIAL DO CABO - O Disque Denúncia, em parceria com o 25º BPM (Cabo Frio), solicita a ajuda da população para localizar e prender três lideranças do tráfico de drogas no Morro da Coca-Cola, em Arraial do Cabo, ligados a facção criminosa Comando Vermelho (CV):Filipe Morais Vieira Alves de Mello, o “Branco” ou “Corôa”, de 36 anos , Victor Hugo Rangel de Oliveira, o “VT”, de 24, e Marcos Vinicius Adriano Ferreira, o“Galo Cego”, de 26 anos.

Filipe Morais Vieira Alves de Mello, conhecido como “Branco” ou “Corôa”, de 36 anos, é evadido do sistema penitenciário desde que recebeu o benefício de Visita Periódica ao Lar (VPL) em 2019 e não retornou ao presídio. Ele responde por homicídio e tráfico de drogas, com pena de 14 anos de reclusão.

Victor Hugo Rangel de Oliveira, o “VT”, de 24 anos, também está foragido, com dois mandados de prisão em aberto: um pela Vara de Execuções Penais (VEP) por evasão prisional e outro pelo TJRJ por tráfico de drogas.

Marcos Vinicius Adriano Ferreira, o “Galo Cego”, de 26 anos, é procurado por um mandado de prisão da Vara Única de Arraial do Cabo por homicídio qualificado e ocultação de cadáveres.

Denúncias anônimas podem ser feitas pelos seguintes canais:

Central de atendimento/Call Center: (021) – 2253 1177 ou 0300-253-1177

WhatsApp Anonimizado: (021) – 2253-1177 (utiliza técnicas para remover ou modificar informações que identifiquem a pessoa)

Aplicativo Disque Denúncia RJ

O Disque Denúncia garante o anonimato dos denunciantes.