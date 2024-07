Acidente - Reprodução/Rede social

Publicado 11/07/2024 16:13 | Atualizado 11/07/2024 16:21

Arraial do Cabo - Um grave acidente na RJ-102, na entrada do distrito de Caiçara, em Arraial do Cabo, na tarde desta quinta-feira (11), resultou na morte de duas pessoas. Segundo informações, a colisão frontal entre um Citroen C4 branco e um Honda Fit vermelho aconteceu por volta das 14h.



De acordo com testemunhas, uma mulher – que dirigia o Honda – e uma idosa que estava no banco do carona não resistiram ao impacto da batida e foram a óbito no local. Outras duas pessoas que estavam no banco de trás do mesmo veículo tiveram ferimentos.



Ainda conforme informações, o Honda Fit seguia de Araruama con destino a Monte Alto.



A Prefeitura de Arraial do Cabo informou que o socorro das vítimas com vida, uma mulher e um jovem de 14 anos, foi feito pela equipe de Resgate do Município e pela ambulância do Pronto-socorro de Figueira. O Corpo de Bombeiros também estava no local. Ainda não há informações sobre o estado dos pacientes socorridos.



As causas e circunstâncias do acidente ainda estão sendo investigadas.

